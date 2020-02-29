Стали известны имена Чемпионов Псковской области по классическим шахматам

29 Февр. 2020 2020-02-29T17:39:28+03:00

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Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", подведены итоги Чемпионатов Псковской области среди мужчин и женщин по шахматам с классическим контролем времени 2020 года, которые прошли в Великих Луках.

Как сообщил портал "Псковский спорт", обыграв своего соперника кандидата в мастера спорта России, 4-х кратного чемпиона области Сергея Кудряшова из Пскова, Чемпионом области 2020 года стал кандидат в мастера спорта России Одиссей Сулейманянц из Пушкинских Гор. Титула «чемпиона области» он добивается уже в седьмой раз. Серебряные медали чемпионата области вручены Сергею Кудряшову из Пскова, а бронзовые –чемпиону 2019 года Науму Руденко из Псковского района.

В Чемпионате Псковской области среди женщин первенствовала Виктория Емельянова, которая в упорной борьбе сохранила свой титул чемпионки Псковской области. Это уже третий титул «чемпионки» Виктории Емельяновой в самом престижном областном соревновании, которая на сегодня является ведущей шахматисткой Псковской области. Серебряная медаль вручена Элине Гольбрайх, бронзовая медаль – Екатерине Арламовой. Все шахматистки представляют город Великие Луки.

Награды призёрам вручил главный судья соревнований и их главный организатор — вице -президент областной Федерации шахмат Максим Трефилов.

В начале марта Одиссей Сулейманянц и Виктория Емельянова будут представлять Псковскую область на чемпионатах СЗФО 2020 года, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU