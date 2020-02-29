Участок улицы Гражданской в Пскове для автомобилей закроют из-за ремонта "Машиностроителя

29 Февр. 2020 2020-02-29T18:00:33+03:00

Участок закроют на девять дней

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О временном закрытии в Пскове участка дороги для движения автотранспорта "Комсомольской правде-Псков" сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Для движения автомобильного транспорта в областном центре со 2 марта с 08.00 до 10 марта 24.00 часов закроют участок дороги на улице Гражданской от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта.

Дорогу перекроют в связи с проведением ремонтных работ в рамках реконструкции стадиона "Машиностроитель".

ИСТОЧНИК KP.RU