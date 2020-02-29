Участок улицы Гражданской в Пскове для автомобилей закроют из-за ремонта "Машиностроителя
Участок закроют на девять дней
Автомобилистам предлагают найти альтернативные маршруты движения.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:
О временном закрытии в Пскове участка дороги для движения автотранспорта "Комсомольской правде-Псков" сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Для движения автомобильного транспорта в областном центре со 2 марта с 08.00 до 10 марта 24.00 часов закроют участок дороги на улице Гражданской от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта.
Дорогу перекроют в связи с проведением ремонтных работ в рамках реконструкции стадиона "Машиностроитель".
ИСТОЧНИК KP.RU