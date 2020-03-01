Президент России Владимир Путин в Пскове возложил цветы к памятнику десантникам-героям 6-ой роты

1 Март 2020 2020-03-01T15:24:40+03:00

Глава госудрства возложил цветы к памятнику "Купол" и встретился с родственниками погибших героев

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин принял участие в митинге, посвящённом памяти десантников 6-й роты псковской дивизии, героически погибших 20 лет назад в Чечне при выполнении воинского долга.

Как передает корреспондент "Комсомольской правде-Псков", глава государства возложил цветы к памятнику «Купол» в Черёхе. После этого он отправился в часть, где состоялась встреча с родственниками погибших десантников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/763886" frameborder="0"></iframe> 1 марта псковичи почтили память героев-десантников 6-й роты у памятника "Купол".Елизавета Славятинская

Вместе с президентом в Псков на памятную церемонию прилетели министр обороны РФ Сергей Шойгу, полпред в СЗФО Александр Гуцан, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. В аэропорту делегацию во главе с президентом встречали губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

КОНКРЕТНО

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года десантники 6-й роты псковской дивизии ВДВ вступили в неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье Чечни. В бою погибли 84 военнослужащих. Выжили только шесть бойцов. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них - посмертно, 68 - награждены орденами Мужества, 63 из них - посмертно.

30 июля 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении памятных мероприятий в 2020 году. В Псковской области в соответствии с поручением губернатора Михаила Ведерникова родственникам погибших десантников оказана адресная помощь, в том числе материальная.

ИСТОЧНИК KP.RU