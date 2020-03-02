8 марта в псковской филармонии выступит группа Dagamba

2 Март 2020 2020-03-02T11:02:38+03:00

Фото: tkd.pskov.ru. Мощь, энергия и харизма исходит от музыкантов и их произведений.

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- Мы делаем то, чего нельзя делать. Играем так, как не принято с точки зрения жанра. Наше мнение: важен не жанр, а музыка. Если она вдохновляет на творчество, дарит эмоции — это самое главное, - заявляет лидер латвийской группы Dagamba Валтерс Пуце.

8 марта Dagamba уже в третий раз выступит в большом концертном зале Псковской областной филармонии. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в филармонии.

Dagamba объединяет музыкальные культуры, в их аранжировках сосуществует мировой рок, поп и классическая музыка. В их исполнении одинаково впечатляют как сочинения Бетховена, так и композиции британской рок-группы Led Zeppelin.

Почти за 10 лет существования Dagamba обрела мировую славу. Группа выступала в Австрии, Австралии, Бельгии, Эстонии, Казахстане, Нидерландах, Польше, Турции и других странах. Оба концерта латвийского коллектива в Пскове прошли при аншлаге.

КОНКРЕТНО

Концерт латвийской группы Dagamba состоится в большом концертном зале Псковской областной филармонии 8 марта в 19:00.

Вход платный (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU