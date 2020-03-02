Как псковичи отгуляли Масленицу

2 Март 2020 2020-03-02T11:44:50+03:00

1 марта горожане сожгли чучело, покатались с горок, залезли на столб и отведали блинов [фоторепортаж]

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Псковичи отпраздновали Масленицу в первый день весны, 1 марта. Сотни людей пришли в центр города на большой разгуляй: кушали блины и пили «горячий псковский глинтвейн», мужчины бились мешками и поднимали гири, дети катались на ледянках со склона у церкви Василия на Горке, гости водили хороводы, гуляли, веселились. Закончился праздник, как и полагается, сожжением чучела Масленицы.

Фотокорреспондент «Комсомолки» побывал на большом масленичном разгуляе и подсмотрел за азартными псковичами (фоторепортаж).

К счастью, зиму провожали не условно, а по-настоящему. Ведь накануне в Псковскую область пришли и небольшой морозец, и огромные сугробы. Дети налепили снеговиков и целый день катались с горок.

Слух о смелости псковских мужчин сразу разлетелся по СМИ и соцсетям.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Одним из самых популярных развлечений в Масленицу до сих пор является лазание на столб. Псковские мужчины продемонстрировали свое мастерство и уникальную технику. Кто-то снимал обувь, кто-то куртки, а кто-то и вовсе решил, что столб покорится, если раздеться до трусов.

В общем, весну-красну в Пскове встретили, как полагается. Оно и видно: погодка шепчет, птички поют.

ИСТОЧНИК KP.RU