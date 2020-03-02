Псковичей приглашают на ярмарку вакансий 4 марта

2 Март 2020 2020-03-02T16:05:16+03:00

Участники смогут поговорить с работодателями и подобрать подходящую должность

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В псковском центре занятости 4 марта состоится ярмарка вакансий. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в пресс-службе муниципалитета.

В Пскове и Псковском районе на работу приглашают военнослужащих по контракту, пекарей, кухонных рабочих, менеджеров по продажам, инженеров-технологов, контролеров отдела качества, маркировщиков, слесарей-ремонтников, технологов-дизайнеров, кладовщиков, столяров, наладчиков, уборщиц производственных помещений, воспитателей.

На ярмарке вакансий жители города смогут пообщаться с представителями компаний «Евро-Керамика Печоры», «Северо-Западная инвестиционная компания», управления Росгвардии, пункта отбора на военную службу по контракту, завода «Авар», детского сада №36 «Рябинка» и других предприятий и учреждений региона.

Посетители ярмарки смогут встретиться с работодателями, подобрать варианты подходящей работы в банке вакансий службы занятости, получить консультации психолога и других специалистов по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной ориентации.

КОНКРЕТНО

Ярмарка вакансий пройдет в Пскове в отделении областного Центра занятости населения по Пскову и Псковскому району (ул. Коммунальная, 71а) 4 марта с 14:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU