В Псковской области устранят места концентрации ДТП

2 Март 2020 2020-03-02T16:26:24+03:00

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В Псковской области выявили места концентрации ДТП и разработали мероприятия по ликвидации аварийных участков дорог. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству, этот вопрос обсудили в администрации Псковской области вместе с представителями Госавтоинспеции.

По итогам 2019 года в Псковской области выявлено 13 аварийно-опасных участков, из них 9 – в Пскове, 3 – в Великих Луках, 1 – на региональной дороге в Опочке.

Ремонтные работы проведут в Пскове: на перекрестках Рижского проспекта с улицами Печорской и Юбилейной, на пересечении улицы Юбилейной с Кузбасской дивизии, на участке улицы Юбилейной от улицы Мирной до Красноармейской набережной, на площади Победы, на пересечении Крестовского шоссе с улицей Болотной, на Октябрьской площади, на участке улицы Поземского от улицы Труда до моста Троицкий, на пересечении улицы О. Кошевого с улицей Белинского.

В Великих Луках - на двух участках улицы Гагарина, на перекрестке Октябрьского проспекта с улицей Промышленной. И на перекрестке улицы Ленина с улицей Коммунальной в Опочке.

Чтобы снизить концентрацию ДТП, на этих дорогах нанесут разметку с применением термопластика, установят недостающие дорожные знаки и светофоры. На участках появятся шумовые полосы, фотовидеофиксация, освещение.

Смертность в ДТП в 2019 году составила 15,2 случая на 100 тысяч населения. В абсолютных цифрах количество ДТП по сравнению с 2018 годом сократилось на 113 случаев, количество погибших в результате аварий стало меньше на 26 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU