Директором «Медиа-холдинга Псковской области» станет Ирина Федорова

2 Март 2020 2020-03-02T18:51:38+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил поучаствовать в конкурсе на замещение должности директора государственного предприятия «Медиа-холдинг Псковской области» руководителю управления информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ Ирине Федоровой. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

- У вас хороший, богатый опыт работы в медиасфере. Работа вам знакома, средства выделяются достаточно серьезные, есть все основания, чтобы структура холдинга была эффективной, - сказал губернатор.

В свою очередь Ирина Федорова заметила, что опорный вуз региона может стать площадкой для подготовки специалистов медиасферы, в реализации этой инициативы и может помочь «Медиа-холдинг Псковской области». В ПсковГУ может быть создана базовая кафедра по подготовке специалистов медиасферы, а также организована непрерывная студенческая практика.

- Тем более что у нас не так много журналистов в области. Скамейка запасных достаточно короткая. Необходимо тщательно продумать организационную модель сотрудничества «Медиа-холдинга» с опорным вузом, которая позволит наилучшим образом настроить данную работу, - отметил губернатор.

7 лет Ирина Федорова работала главным редактором изданий "Медиа-холдинга Псковской области".Фото: Андрей СТЕПАНОВ

На посту руководителя «Медиа-холдинга Псковской области» Ирина Федорова продолжит курировать информационную политику Псковского государственного университета.

Сегодня, 2 марта, Ирину Федорову представили коллективу медиахолдинга, с которым, впрочем, она уже хорошо знакома.

СПРАВКА «КП»

Ирина Федорова с 2003 года работала заместителем главного редактора газеты «КурьерЪ». С 2012 года по апрель 2019 года занимала должности главного редактора газет «Комсомольская правда» и «Псковская правда» «Медиа-холдинга Псковской области». Начиная с апреля 2019 года, Ирина Федорова является советником ректора по информационной политике, руководит управлением информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU