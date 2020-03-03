Полиция задержала подозреваемого в убийстве псковича

3 Март 2020 2020-03-03T09:44:55+03:00

Конфликт на Ипподромной закончился избиением со смертельным исходом

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1 марта в доме на Ипподромной обнаружили труп мужчины. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области, смерть наступила от избиения руками и подручными предметами. У пострадавшего нашли ушибленные раны головы, переломы ребер и разрывы внутренних органов.

Подозреваемого уже задержали. По версии следствия, к преступлению причастен знакомый мужчины, который в ходе конфликта ответил на обидные слова силой.

Следком возбудил уголовное дело по факту убийства и продолжает выяснять обстоятельства, задержанный находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU