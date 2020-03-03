168 псковичей вышли на пенсию досрочно

3 Март 2020 2020-03-03T10:13:16+03:00

За длительный стаж пенсию можно получить на 2 года раньше

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В 2019 году за длительный стаж 168 жителей Псковской области вышли на пенсию досрочно. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Пенсионного фонда России, выйти на пенсию на 2 года раньше могут мужчины со страховым стажем 42 года и женщины со страховым стажем 37 лет.

К страховому стажу относится официальная работа, при которой за человека уплачиваются страховые взносы в ПФР, а также период получение пособия по обязательному соцстрахованию в связи с временной нетрудоспособностью.

К «нестраховым» периодам относятся время получения пособия по безработице, уход за инвалидом или престарелым, учеба, служба в армии, отпуск по уходу за ребенком. За такие периоды начисляются пенсионные коэффициенты.

В 2020 году жители региона, имеющие длительный стаж, также могут оформить досрочную страховую пенсию по старости: женщины – в 55 лет, мужчины – в 60 лет. Для этого у человека должны быть не менее 11 лет страхового стажа и не менее 18,6 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Проверить свой стаж и размер коэффициентов можно в личном кабинете гражданина на сайте пенсионного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU