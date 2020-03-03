В псковском санатории беременную женщину уволили «за прогул»

3 Март 2020 2020-03-03T10:40:21+03:00

По требованию прокуратуры сотрудницу восстановили и выплатили 88 тысяч рублей зарплаты

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В санатории «Хилово» незаконно уволили беременную сотрудницу. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в областной прокуратуре, по обращению жительницы Порховского района ведомство восстановило справедливость.

Установлено, что в феврале 2019 года руководитель учреждения перевел сотрудницу на другую должность, а приказом от 17.10.2019 уволил из-за прогула. На момент увольнения женщина была беременна и подтвердила это справкой из районной больницы.

Статья 261 Трудового кодекса России запрещает расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной. Прокурор вынес представление в адрес руководителя санатория.

Женщину восстановили на работе и за период вынужденного простоя выплатили более 88 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU