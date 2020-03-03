Голосование по поправкам в основной закон пройдет только с разрешения Конституционного суда

3 Март 2020 2020-03-03T11:28:27+03:00

Конституционный суд должен будет вынести вердикт не позднее 7 дней после президентского запроса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Об этом говорится в тексте президентских поправок

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Общероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет только после положительного заключения Конституционного суда. Об этом передает ТАСС со ссылкой на текст президентских поправок, которые глава государства направил в Госдуму.

Согласно документу, Конституционный суд обязан проверить соответствие законопроекта главам 1, 2 и 9 Конституции РФ.

- В случае выявления несоответствия положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ не вступивших в силу положений настоящего закона или несоответствия порядка вступления в силу статьи 1 настоящего закона они не вступают в силу, общероссийское голосование не проводится, - говорится в тексте поправок.

Изменения в основной закон России внесут в том случае, если за них проголосует более 50 процентов участников общероссийского голосования.

КОНКРЕТНО

23 января Государственная дума единогласно приняла в первом чтении законопроект об изменениях в Конституции. Во втором чтении законопроект рассмотрят 10 марта, всероссийское голосование запланировано на 22 апреля.

Вчера, 2 марта, президент России Владимир Путин предоставил думе поправки ко второму чтению. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о содержании президентского документа.

Одна из поправок распространяет запрет двойного гражданства и наличие счетов в зарубежных банках на муниципальных служащих. В первом чтении редакции такой запрет касается только государственных гражданских служащих.

В числе поступивших ко второму чтению поправок президента есть норма о недопустимости действий и призывов к отчуждению частей территории России (подробнее).

В президентских поправках также указывается, что «государственным языком Российской Федерации на всей её территории является русский язык, как язык государствообразующего народа».

Как писал сайт kp.ru, среди президентских поправок, внесенных ко второму чтению в Госдуме, есть поправки об упоминании в Конституции Бога, признании брака союзом мужчины и женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU