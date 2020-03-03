ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по поправкам в Конституцию

3 Март 2020 2020-03-03T11:50:49+03:00

Слоган голосования: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»

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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет под лозунгом «Наша страна, наша Конституция, наше решение!». Как сообщает РБК, ЦИК предварительно утвердила логотип и слоган голосования, которые разработало агентство «ИМА-консалтинг».

Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с российским триколором, слоган звучит так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!».

Фото: РБК. Презентация «ИМА-консалтинг» для ЦИК.

РБК отмечает, что проект «ИМА-консалтинга» уже получил одобрение в ЦИК, однако официально на заседаниях комиссии еще не рассматривался.

- В основе логотипа – стилизованное изображение Конституции России, выполненное в виде раскрытой книги, на страницах которой – национальный флаг страны, ее главный символ. Данное дизайнерское решение символизирует открытость и прозрачность голосования, а также неразрывность страны и ее закона, - говорится в презентации логотипа «ИМА-консалтинг»

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Об этом говорится в тексте президентских поправок (подробности).

Как писал сайт kp.ru, среди президентских поправок, внесенных ко второму чтению в Госдуме, есть поправки об упоминании в Конституции Бога, признании брака союзом мужчины и женщины, недопустимости действий и призывов к отчуждению частей территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU