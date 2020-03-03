ЦИК выбрала слоган и логотип голосования по поправкам в Конституцию
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет под лозунгом «Наша страна, наша Конституция, наше решение!». Как сообщает РБК, ЦИК предварительно утвердила логотип и слоган голосования, которые разработало агентство «ИМА-консалтинг».
Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с российским триколором, слоган звучит так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!».
Фото: РБК. Презентация «ИМА-консалтинг» для ЦИК.
РБК отмечает, что проект «ИМА-консалтинга» уже получил одобрение в ЦИК, однако официально на заседаниях комиссии еще не рассматривался.
- В основе логотипа – стилизованное изображение Конституции России, выполненное в виде раскрытой книги, на страницах которой – национальный флаг страны, ее главный символ. Данное дизайнерское решение символизирует открытость и прозрачность голосования, а также неразрывность страны и ее закона, - говорится в презентации логотипа «ИМА-консалтинг»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Голосование по поправкам в основной закон пройдет только с разрешения Конституционного суда
Об этом говорится в тексте президентских поправок (подробности).
Как писал сайт kp.ru, среди президентских поправок, внесенных ко второму чтению в Госдуме, есть поправки об упоминании в Конституции Бога, признании брака союзом мужчины и женщины, недопустимости действий и призывов к отчуждению частей территории России.
ИСТОЧНИК KP.RU