Алексей Борисенко стал начальником управления по вопросам противодействия коррупции Псковской области

3 Март 2020 2020-03-03T14:47:26+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил Алексею Борисенко возглавить региональное управление по вопросам противодействия коррупции. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в пресс-службе администрации.

Алексей Борисенко долгое время руководил работой гарнизонных военных судов Западного и Дальневосточного военных округов. По мнению Михаила Ведерникова, богатый опыт и уровень профессиональных компетенций будут востребованы на новой должности.

Фото: пресс-служба АПО.

Работу регионального ведомства напрямую курирует губернатор. Основной целью управления является координация деятельности властей в области противодействия и профилактики коррупции.

СПРАВКА «КП»

Алексей Борисенко – судья пятого квалификационного класса, полковник юстиции запаса. Начинал свою карьеру следователем органов внутренних дел, прокуратуры. С 2003 года был председателем гарнизонных военных судов Дальневосточного и Западного военных округов.

ИСТОЧНИК KP.RU