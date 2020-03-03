Алексей Борисенко стал начальником управления по вопросам противодействия коррупции Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил Алексею Борисенко возглавить региональное управление по вопросам противодействия коррупции. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в пресс-службе администрации.
Алексей Борисенко долгое время руководил работой гарнизонных военных судов Западного и Дальневосточного военных округов. По мнению Михаила Ведерникова, богатый опыт и уровень профессиональных компетенций будут востребованы на новой должности.
Фото: пресс-служба АПО.
Работу регионального ведомства напрямую курирует губернатор. Основной целью управления является координация деятельности властей в области противодействия и профилактики коррупции.
СПРАВКА «КП»
Алексей Борисенко – судья пятого квалификационного класса, полковник юстиции запаса. Начинал свою карьеру следователем органов внутренних дел, прокуратуры. С 2003 года был председателем гарнизонных военных судов Дальневосточного и Западного военных округов.
ИСТОЧНИК KP.RU