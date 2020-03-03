2020-03-03T17:33:49+03:00
Общество

Новые сетки для пластика установят в Пскове

Контейнеры нового образца появятся в городе уже на этой неделе
Максим Дмитриев
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Фото: ro-pskov.ru.Фото: ro-pskov.ru.
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Новые сетчатые контейнеры для отходов ПЭТ установят в Пскове на этой неделе. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе компании ООО «Экопром» со ссылкой на директора филиала Сергея Пайста.

Сергей Пайст напомнил, что тема вывоза пластика активно обсуждалась в последнее время: часть сеток демонтировали, чтобы починить. Их уже привели в порядок и вернули на прежние места.

Кроме того, «Экопром» получил сто сеток нового образца: на колёсиках, с крышками на замках. Новые контейнеры появятся в Пскове в течение этой недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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