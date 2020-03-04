Псковский аэропорт будет принимать рейсы круглосуточно
Аэропорт Пскова теперь может принимать гражданские самолеты в круглосуточном режиме. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», новостями об авиасообщении в Псковской области поделился губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.
В аэропорту имени княгини Ольги сертифицировали свето-сигнальное оборудование. Как пишет глава региона, на поиск финансирования, разработку дополнительных проектов, согласования с министерством обороны и Росавиацией ушло более года напряженной работы.
Круглосуточная работа взлетно-посадочной полосы даст возможность развивать новые маршруты и направления.
Так, с марта обновится расписание рейса Псков – Москва, оно станет более удобным. Самолет будет летать 4 раза в неделю, а с мая – 5 раз.
Как сообщается в telegram-канале «Псковские новости», с 29 марта самолет из Пскова будет отправляться в 7 утра, вернуться из Москвы можно будет в 0:40. Рейсы по этому направлению будут летать в понедельник, среду, четверг и пятницу.
С начала лета появится авиасообщение между Псковом и Калининградом.
В разработке рейсы Псков – Анапа и Псков – Симферополь, замечает губернатор/
ИСТОЧНИК KP.RU