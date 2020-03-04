2020-03-04T10:07:46+03:00
Общество

Псковский аэропорт будет принимать рейсы круглосуточно

В мае самолет Псков – Москва будет летать 5 раз в неделю, с лета запускают рейс Псков – Калининград
Алиса Солнцева
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Псковичи очень ждут рейсов в Крым.Псковичи очень ждут рейсов в Крым.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Аэропорт Пскова теперь может принимать гражданские самолеты в круглосуточном режиме. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», новостями об авиасообщении в Псковской области поделился губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

В аэропорту имени княгини Ольги сертифицировали свето-сигнальное оборудование. Как пишет глава региона, на поиск финансирования, разработку дополнительных проектов, согласования с министерством обороны и Росавиацией ушло более года напряженной работы.

Круглосуточная работа взлетно-посадочной полосы даст возможность развивать новые маршруты и направления.

Так, с марта обновится расписание рейса Псков – Москва, оно станет более удобным. Самолет будет летать 4 раза в неделю, а с мая – 5 раз.

Как сообщается в telegram-канале «Псковские новости», с 29 марта самолет из Пскова будет отправляться в 7 утра, вернуться из Москвы можно будет в 0:40. Рейсы по этому направлению будут летать в понедельник, среду, четверг и пятницу.

С начала лета появится авиасообщение между Псковом и Калининградом.

В разработке рейсы Псков – Анапа и Псков – Симферополь, замечает губернатор/

ИСТОЧНИК KP.RU

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