2020-03-04T10:16:40+03:00
Происшествия

Великолучанин предстанет перед судом за продажу земельного участка на кладбище

Мужчина представился смотрителем и установил цену на землю для захоронения
Алиса Солнцева
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Пытался заработать на чужом горе..Пытался заработать на чужом горе..Фото: Анастасия ОСИПОВА
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35-летний великолучанин предстанет перед судом за мошенничество с кладбищенским земельным участком. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в районной прокуратуре.

Следствие установило, что 13 августа 2018 года мошенник приехал на кладбище в деревню Иваново Великолукского района, где представился смотрителем и установил цену за участок под могилу в 18 тысяч рублей. Потерпевший, которому нужно было похоронить дочь своей сожительницы, не знал, что участки представляются бесплатно, и пошел на сделку со лжесмотрителем.

Через четыре дня мужчина передал преступнику деньги в здании администрации Лычевской волости. Обман раскрылся, когда потерпевший обратился в администрацию за справкой о стоимости земли.

Преступник обвиняется в мошенничестве, по части 1 статьи 159 уголовного кодекса ему грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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