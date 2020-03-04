2020-03-04T11:17:51+03:00
Общество

Михаил Ведерников встретился с псковскими бизнесменами

Дополнительные меры поддержки предпринимательства разработают в Псковской области
Максим Дмитриев
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Фото: пресс-служба АПО.Фото: пресс-служба АПО.
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Меры поддержки предпринимателей Псковской области обсудили представители бизнеса с губернатором. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

- Мы должны не только привлекать новых инвесторов в регион. Наша задача – позволить людям, которые уже успешно работают в бизнесе, делать это комфортно и эффективно, а также иметь возможность расширяться, – подчеркнул глава региона и заметил, что в Псковской области около 60 тысяч человек вовлечены в малый и средний бизнес.

Дополнительную поддержку в 2020 году получат печорские предприниматели в связи с присвоением Печорам статуса моногорода. На эти цели планируется направить 3,1 миллиона рублей.

- Порядка 400 миллионов рублей всего предусмотрено нацпроектом. Большая часть средств – 250 миллионов рублей – будет направлена в Великие Луки в «Технополис»,- сообщил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

Приоритетным направлением развития Михаил Ведерников указал развитие сельхозкооперации.

- Для нас сейчас главная задача – удержать тех, кто работает на земле, и создать условия для того, чтобы к нам приезжали из других регионов, - заметил губернатор.

Михаил Ведерников попросил предпринимателей быть активными и выступать с инициативами. Эти предложения регион сможет передавать на федеральный уровень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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