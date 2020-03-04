Памятник Скорбящей Матери в Плюсском районе отремонтируют к Дню Победы

4 Март 2020 2020-03-04T12:39:29+03:00

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Мемориал «Скорбящая Мать» в деревне Замошье Плюсского района отремонтируют к 75-летию Победы. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, председатель Александр Котов вручил плюсским ветеранам юбилейные медали и осмотрел состояние памятника.

Глава городского поселения «Заплюсье» Антонина Арефьева рассказала, что территорию у памятника немного благоустроили в прошлом году: убрали железобетонные плиты с цветниками, отремонтировали площадку. Памятник тоже требует ремонта, но денег на это у района нет. Полная замена монумента обойдется в сумму более миллиона рублей, восстановление – примерно в шесть раз дешевле.

Фото: пресс-служба ПОС.

По словам Антонины Арефьевой, в волости есть и специалисты, и технологии, которые смогут вернуть памятнику прежний вид. Кроме того, в планах волости – заменить белые мраморные плиты на тёмные с более читаемым крупным шрифтом.

Александр Котов сообщил, что губернатор Михаил Ведерников уже выделил необходимую сумму из резервного фонда на ремонт памятника в Замошье.

Также спикер областного парламента вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» ветеранам. Памятные награды получили разведчица партизанского отряда Галина Гонтарь, жительница блокадного Ленинграда, санитарка и почтальон Зинаида Горчакова и участник партизанского движения Павел Паклин.

Фото: пресс-служба ПОС.

СПРАВКА «КП»

Памятник Скорбящей Матери установили в советские годы на месте трагедии. 14 января 1944 года отряд карателей ворвался в деревню, людей собрали в каменных амбарах и заживо сожгли. Жертвами стали 107 местных жителей, среди которых 40 детей и 36 женщин. В живых остались 13 человек.

После войны на месте перезахоронения установили крест, 20 лет назад его заменил монумент «Скорбящая Мать» и плиты с высеченными именами погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU