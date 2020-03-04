В Пскове открылась выставка фотографий к 20-летию подвига псковского спецназа и 6-й роты

4 Март 2020 2020-03-04T14:56:24+03:00

В экспозиции фотографии Олега Константинова, который побывал в Чечне осенью 1999 года

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В Пскове в галерее «Цех» открылась выставка фотографий «Никто кроме нас!», посвященная 20-летию подвигов бригады спецназа и 6-й роты десантников. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Театрально-концертной дирекции области, автор выставки - Александр Стройло, главный художник Псковского театра драмы, заслуженный художник России.

В галерее представлены фотографии известного псковского журналиста и фотокорреспондента Олега Константинова и фотоматериалы из архивов 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ.

Фото: tkd-pskov.ru.

- Фотографии сделаны осенью 1999 года, за четыре месяца до гибели 6-й роты. В Чечню я ездил вместе с псковской делегацией, были на передовой, возили смену псковских десантников, именно их потом меняла наша 6-я рота, - рассказал Олег Константинов. - Когда мы прилетели в Чечню, нас бросили на передовую, провели по основным точкам на берегу Терека. Двое суток и ночь мы провели там, не спали ни одной минуты, переходили от палатки к палатке, общались с солдатами, офицерами. О браваде и речи не шло. Да, было страшно.

Фотографии журналиста запечатлели проводы десантников, томительное ожидание борта и лётной погоды на капонирах псковского аэродрома, бескрайние горы, берега неспокойного Терека и взволнованные лица мирных жителей из чеченских сёл, мчащийся к десантникам на броне БМД настоятель воинского храма Александра Невского.

КОНКРЕТНО

Выставка «Никто кроме нас!» в галерее «Цех» будет работать до 21 марта. Галерея «Цех» открыта ежедневно с 16:00 до 19:00. Вход свободный. Информацию по проведению экскурсий для школьников можно узнать по телефону: 8 (921) 003-15-51.

ИСТОЧНИК KP.RU