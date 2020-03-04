Выпускники школ Пскова и Псковской области получат бесплатный справочник "Абитуриент-2020"

4 Март 2020 2020-03-04T15:35:54+03:00

Информационное издание для школьников расскажет все об экзаменах и дальнейшей учебе внешкольных стен

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Справочник "Абитуриент-2020" бесплатно вручат всем выпускникам 9 и 11 классов Пскова и Псковской области.

Гид по учебным заведениям для недавних школьников выпустила редакция областной газеты "Псковская правда".

В справочнике найдется вся информация о правилах ЕГЭ, календарь единого государственного экзамена, список популярных учебных заведений Пскова, Псковской области, Санкт-Петербурга, Новгорода, Ленинградской области и Эстонии.

"Абитуриент-2020" поможет выбрать учебное заведение, наиболее соответствующее образовательным запросам выпускника. На страницах справочника вы найдете рекомендации для подготовки к ЕГЭ, и даже советы по выбору наряда для выпускного вечера.

Все, что непременно нужно знать выпускникам, можно найти в новом справочнике «Абитуриент – 2020».

Школы города Пскова уже получили справочник. И в ближайшее время издание отправится в районы Псковской области. Общий тираж справочника 9 тысяч экземпляров.

Получить справочник школьники могут у своих классных руководителей.

ИСТОЧНИК KP.RU