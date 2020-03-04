Группу наркоторговцев задержали в Псковской области

4 Март 2020 2020-03-04T16:27:01+03:00

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В Псковской области полицейские задержали четверых участников организованной преступной группы, подозреваемой в сбыте наркотических средств. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, полиция получила информацию о готовящемся сбыте крупной партии наркотиков.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Правоохранители нашли по месту жительства подозреваемых десятки свертков с N-метилэфедроном общей массой более 30 граммов. По версии следствия, преступники осуществляли сбыт при помощи интернета.

МВД возбудило уголовное дело по статьям 30 и 228.1 (покушение на преступление и незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков), возможное наказание – до 15 лет лишения свободы. Подозреваемые заключены под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU