Псковичей приглашают поучаствовать в спортивном многоборье «Неделя здоровья»

4 Март 2020 2020-03-04T17:45:19+03:00

Собирайте команду из 6 человек и подавайте заявку

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В шестой раз в Пскове пройдет спортивное многоборье «Неделя здоровья». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в городском молодежном центре, соревнования продлятся с 16 по 20 марта.

Участники будут соревноваться в следующих дисциплинах: волейбол, фитнес-тест, плавание, стрельба из лука, армрестлинг и шашки.

До участия допускаются команды из 6 человек, в составе которых должно быть не менее двух девушек. Участниками могут стать любые желающие в возрасте от 14 до 30 лет.

Не забудьте придумать для своей команды название, девиз и плакат. За единый стиль командам начислят дополнительные очки.

Зарегистрировать команду можно с 3 до 13 марта по ссылке.

Подробности смотрите в положении конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU