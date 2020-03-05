2020-03-05T09:36:28+03:00
Происшествия

7-летнего мальчика сбила машина на улице Розы Люксембург

Ребенок получил травмы головы
Максим Дмитриев
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Фото: telegram-канал "Псковские новости".Фото: telegram-канал "Псковские новости".
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7-летнего ребенка сбила машина на улице Розы Люксембург в Пскове. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел вчера, 4 марта, в 18:05 у дома № 24/26.

Фото: telegram-канал "Псковские новости".

Фото: telegram-канал "Псковские новости".

Мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода. За рулем «Шевроле Ланос» находилась девушка 27 лет, она была трезва.

Мальчика госпитализировали с травмами головы.

Смертельное ДТП случилось в этот же вечер в Пскове, в 19:11. 79-летняя женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода на улице Советской. Водитель «Мицубиси» не успела остановить автомобиль. Пенсионерка умерла на месте аварии.

Фото: telegram-канал "Псковские новости".

Фото: telegram-канал "Псковские новости".

ИСТОЧНИК KP.RU

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