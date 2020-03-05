7-летнего мальчика сбила машина на улице Розы Люксембург
7-летнего ребенка сбила машина на улице Розы Люксембург в Пскове. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел вчера, 4 марта, в 18:05 у дома № 24/26.
Фото: telegram-канал "Псковские новости".
Мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода. За рулем «Шевроле Ланос» находилась девушка 27 лет, она была трезва.
Мальчика госпитализировали с травмами головы.
Смертельное ДТП случилось в этот же вечер в Пскове, в 19:11. 79-летняя женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода на улице Советской. Водитель «Мицубиси» не успела остановить автомобиль. Пенсионерка умерла на месте аварии.
Фото: telegram-канал "Псковские новости".
ИСТОЧНИК KP.RU