2020-03-05T10:09:07+03:00
Общество

«Я не всем доволен»: Александр Братчиков проверил ход ремонта псковских улиц

Глава администрации побывал на Фабрициуса, Поземского, Индустриальной и Инженерной
Алиса Солнцева
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Сити-менеджер отметил, что строительство в Пскове идет лучше.Сити-менеджер отметил, что строительство в Пскове идет лучше.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Глава администрации Пскова Александр Братчиков проверил ход дорожного ремонта на улицах Яна Фабрициуса, Леона Поземского, перекрестке Инженерной и Индустриальной. Об этом градоначальник рассказал в своем аккаунте в Instagram.

- Строительство идёт лучше, но я не всем доволен. Поставил перед подрядчиками задачу войти в график, напомнил, что по контракту они должны мыть колёса, чтобы грязь не разносилась по всему городу, - заметил Александр Братчиков.

У третьей поликлиники глава администрации заметил, что строители не соблюдают правила техники безопасности, у рабочих 3 дня на устранение замечаний.

Напомним, в январе Александр Братчиков сказал, что если в очередной раз по вине подрядчика сдвинутся сроки реконструкции улицы Яна Фабрициуса, администрация расторгнет контракт с организацией (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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