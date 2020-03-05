«Я не всем доволен»: Александр Братчиков проверил ход ремонта псковских улиц
Глава администрации Пскова Александр Братчиков проверил ход дорожного ремонта на улицах Яна Фабрициуса, Леона Поземского, перекрестке Инженерной и Индустриальной. Об этом градоначальник рассказал в своем аккаунте в Instagram.
- Строительство идёт лучше, но я не всем доволен. Поставил перед подрядчиками задачу войти в график, напомнил, что по контракту они должны мыть колёса, чтобы грязь не разносилась по всему городу, - заметил Александр Братчиков.
У третьей поликлиники глава администрации заметил, что строители не соблюдают правила техники безопасности, у рабочих 3 дня на устранение замечаний.
Напомним, в январе Александр Братчиков сказал, что если в очередной раз по вине подрядчика сдвинутся сроки реконструкции улицы Яна Фабрициуса, администрация расторгнет контракт с организацией (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU