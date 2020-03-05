Сезон воркаута в Пскове открылся мастер-классом в колледже ПсковГУ

5 Март 2020 2020-03-05T11:10:31+03:00

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Команда "Псков_STREET_WORKOUT", совместно с ребятами из паркур-сообщества, открыла 2020 год мастер-классом по уличной гимнастике, на соревнованиях в честь памяти погибших военнослужащих 6-й роты, в колледже Псковского государственного университета.

Как рассказал "Комсомольской правде-Псков" лидер регионального спортивного движения - Виталий Дидыч, после выступления уличных атлетов студентов ждали испытания в различных дисциплинах. В целом, проверялась общая физическая подготовка у парней и девушек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/764708" frameborder="0"></iframe> Мастер-класс на кубке памяти 6-й роты в Пскове.Видео: Виталий Дидыч.! другой источник

- Очень приятно было посетить столь значимое мероприятие, где помнят своих героев и передают историю о них новому поколению! - отметил Виталий Дидыч и обратил внимание на то, что показательное выступление от Воркаута и Паркура вызвало восхищение у зрителей и интерес у тех, кто хочет попробовать свои силы в этом не простом спортивном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU