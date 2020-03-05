2020-03-05T11:29:44+03:00
Общество

Выезд за границу запретили 15 тысячам псковичей

В прошлом году такая мера заставила должников выплатить 237 миллионов рублей
Алиса Солнцева
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Ограничение возможности передвижения- один из самый действенных способов влияния на должника.Ограничение возможности передвижения- один из самый действенных способов влияния на должника.
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15 тысяч жителей Псковской области остаются невыездными на данный момент. Об этом на пресс-конференции 5 марта рассказал Сергей Колесников, руководитель регионального управления ФССП России по Псковской области, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

За 2019 год такое ограничение псковские приставы вынесли 235 тысяч раз.

- Запрет на выезд за границу – одна из самых действенных мер по работе с должниками, - заметил Сергей Колесников.

За прошлый год должники выплатили 237 миллионов рублей, чтобы получить разрешение на выезд.

КСТАТИ

Благодаря работе судебных приставов местный и региональный бюджет Псковской области пополнился на 1 миллиард 42 миллиона рублей. Всего приставы взыскали более 2 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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