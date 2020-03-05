Выезд за границу запретили 15 тысячам псковичей
15 тысяч жителей Псковской области остаются невыездными на данный момент. Об этом на пресс-конференции 5 марта рассказал Сергей Колесников, руководитель регионального управления ФССП России по Псковской области, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».
За 2019 год такое ограничение псковские приставы вынесли 235 тысяч раз.
- Запрет на выезд за границу – одна из самых действенных мер по работе с должниками, - заметил Сергей Колесников.
За прошлый год должники выплатили 237 миллионов рублей, чтобы получить разрешение на выезд.
КСТАТИ
Благодаря работе судебных приставов местный и региональный бюджет Псковской области пополнился на 1 миллиард 42 миллиона рублей. Всего приставы взыскали более 2 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU