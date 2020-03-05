2020-03-05T11:33:48+03:00
Общество

Более 500 алиментщиков Псковской области находятся в розыске

8 человек попали в тюрьму за неуплату средств на содержание детей
Алиса Солнцева
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Не все псковичи хотят отдавать родительский долг своим детям.Не все псковичи хотят отдавать родительский долг своим детям.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Более 77 миллионов рублей псковичи перечислили на содержание детей, что на 44 процента больше, чем в 2018 году. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», сегодня, 5 марта, в пресс-центре «Псковской правды» проходит пресс-конференция с руководителем управления ФССП России по Псковской области Сергеем Колесниковым.

Более 4 тысяч алиментщиков нашли официальную работу, однако не все родители добросовестно исполняют свои обязанности.

В Псковской области в 2019 году 536 алиментщиков привлекли к административной ответственности, то есть к обязательным работам. В отношении 241 должника возбудили уголовные дела, а это уже более серьезная мера. Восемь псковичей получили реальный срок за уклонение от уплаты алиментов. Более 500 должников-алиментщиков объявлены в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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