Поисковые отряды ищут в Моглино массовые захоронения времен войны

5 Март 2020 2020-03-05T12:23:35+03:00

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В Псковской области продолжается работа по проекту «Без срока давности», старт которому был дан в Великом Новгороде в 2019 году. О поисковых работах на территории нашего региона рассказал Геннадий Корольков, руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой организации «След Пантеры». Об этом передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 5 марта.

Напомним, в конце прошлого года Псковская области присоединилась к масштабному проекту «Без срока давности», призванному рассказать о множестве жертв среди мирных жителей во время Великой Отечественной войны. В настоящее время поисковые работы ведутся на территории деревни Моглино Псковского района, где в войну располагался концентрационный лагерь. Там работают региональные поисковые отряды, также к работе присоединится 90-й поисковый батальон министерства обороны.

В деревне обнаружено захоронение, будет производится эксгумация, отметил Геннадий Корольков.

ИСТОЧНИК KP.RU