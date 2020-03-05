2020-03-05T12:23:35+03:00
Общество

Поисковые отряды ищут в Моглино массовые захоронения времен войны

Обнаружили одно из захоронений, впереди – эксгумация
Алиса Солнцева
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Поисковые работы ведутся на территории деревни Моглино Псковского района.Поисковые работы ведутся на территории деревни Моглино Псковского района.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Псковской области продолжается работа по проекту «Без срока давности», старт которому был дан в Великом Новгороде в 2019 году. О поисковых работах на территории нашего региона рассказал Геннадий Корольков, руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой организации «След Пантеры». Об этом передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 5 марта.

Напомним, в конце прошлого года Псковская области присоединилась к масштабному проекту «Без срока давности», призванному рассказать о множестве жертв среди мирных жителей во время Великой Отечественной войны. В настоящее время поисковые работы ведутся на территории деревни Моглино Псковского района, где в войну располагался концентрационный лагерь. Там работают региональные поисковые отряды, также к работе присоединится 90-й поисковый батальон министерства обороны.

В деревне обнаружено захоронение, будет производится эксгумация, отметил Геннадий Корольков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Поисковые отряды ищут в Моглино массовые захоронения времен войны
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