Поисковики подняли военный самолет из болота в Невельском районе
Фрагменты самолета, а также личные вещи экипажа подняли невельские поисковики из болота, где ранее был обнаружен военный самолет. Об этом на пресс-конференции 5 марта рассказал Геннадий Корольков, руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой организации «След Пантеры».
Как рассказал Геннадий Корольков, в 1943 году девять экипажей вылетели на бомбардировку Великих Лук, занятых фашистами. Из-за туманной погоды им пришлось развернуться в свой аэродром. Тогда шесть экипажей пропали бесследно, псковские поисковики до сих пор ищут эти самолеты. Один из них и нашли в 12 километрах от Невеля.
Экипаж установлен, в самолете находились три человека: штурман, летчик и стрелок. Летчик и стрелок выпрыгнули из судна, штурман затонул вместе с самолетом (предположительно, он был ранен).
На данный момент поисковики подняли письмо, планшет, портсигар, фрагменты самолета и челюсть штурмана.
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ИСТОЧНИК KP.RU