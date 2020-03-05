Поисковики подняли военный самолет из болота в Невельском районе

5 Март 2020 2020-03-05T12:42:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Фрагменты самолета, а также личные вещи экипажа подняли невельские поисковики из болота, где ранее был обнаружен военный самолет. Об этом на пресс-конференции 5 марта рассказал Геннадий Корольков, руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой организации «След Пантеры».

Как рассказал Геннадий Корольков, в 1943 году девять экипажей вылетели на бомбардировку Великих Лук, занятых фашистами. Из-за туманной погоды им пришлось развернуться в свой аэродром. Тогда шесть экипажей пропали бесследно, псковские поисковики до сих пор ищут эти самолеты. Один из них и нашли в 12 километрах от Невеля.

Экипаж установлен, в самолете находились три человека: штурман, летчик и стрелок. Летчик и стрелок выпрыгнули из судна, штурман затонул вместе с самолетом (предположительно, он был ранен).

На данный момент поисковики подняли письмо, планшет, портсигар, фрагменты самолета и челюсть штурмана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обломки военного самолета Пе-2 нашли поисковики в болоте под Невелем

Волонтеры установили место падения бомбардировщика времен Великой Отечественной войны (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU