2020-03-05T12:42:17+03:00
Общество

Поисковики подняли военный самолет из болота в Невельском районе

Среди находок - планшет, письмо, портсигар и челюсть штурмана
Алиса Солнцева
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Фото: архив КП.Фото: архив КП.
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Фрагменты самолета, а также личные вещи экипажа подняли невельские поисковики из болота, где ранее был обнаружен военный самолет. Об этом на пресс-конференции 5 марта рассказал Геннадий Корольков, руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой организации «След Пантеры».

Как рассказал Геннадий Корольков, в 1943 году девять экипажей вылетели на бомбардировку Великих Лук, занятых фашистами. Из-за туманной погоды им пришлось развернуться в свой аэродром. Тогда шесть экипажей пропали бесследно, псковские поисковики до сих пор ищут эти самолеты. Один из них и нашли в 12 километрах от Невеля.

Экипаж установлен, в самолете находились три человека: штурман, летчик и стрелок. Летчик и стрелок выпрыгнули из судна, штурман затонул вместе с самолетом (предположительно, он был ранен).

На данный момент поисковики подняли письмо, планшет, портсигар, фрагменты самолета и челюсть штурмана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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