Присоединиться к псковским поисковым отрядам могут ребята с 14 лет

5 Март 2020 2020-03-05T13:07:08+03:00

Более 19 тысяч солдат и офицеров обнаружили псковские поисковики за 25 лет работы. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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27 поисковых отрядов работают в Псковской области, такие общественные организации пока что отсутствуют лишь в Дновском, Усвятском и Бежаницком районах. О деятельности поисковиков на территории региона рассказал Геннадий Корольков, руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой организации «След Пантеры».

В состав отрядов принимают как взрослых, так и молодых людей. Более того, в регионе существуют студенческие и молодежные поисковые отряды. Присоединиться к поисковикам могут подростки с 14 лет. Есть постановление, по которому на эксгумацию можно допускать детей с этого возраста.

В последние годы наблюдается активность молодежи, поэтому организациям требуются и хорошие инструктора, которые будут работать с юными поисковиками.

ИСТОЧНИК KP.RU