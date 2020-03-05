Присоединиться к псковским поисковым отрядам могут ребята с 14 лет
27 поисковых отрядов работают в Псковской области, такие общественные организации пока что отсутствуют лишь в Дновском, Усвятском и Бежаницком районах. О деятельности поисковиков на территории региона рассказал Геннадий Корольков, руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой организации «След Пантеры».
В состав отрядов принимают как взрослых, так и молодых людей. Более того, в регионе существуют студенческие и молодежные поисковые отряды. Присоединиться к поисковикам могут подростки с 14 лет. Есть постановление, по которому на эксгумацию можно допускать детей с этого возраста.
В последние годы наблюдается активность молодежи, поэтому организациям требуются и хорошие инструктора, которые будут работать с юными поисковиками.
ИСТОЧНИК KP.RU