8 марта «Михайловское» приглашает на литературно-музыкальный вечер

5 Март 2020 2020-03-05T16:13:53+03:00

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Литературно-музыкальный вечер «Чистейшей прелести чистейший образец» пройдет в Международный женский день в государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в информационной службе учреждения, концерт начнется в 18:00.

- Лучшие поэтические и музыкальные лирические миниатюры от XIV до ХХ века — от Петрарки до Северянина и от Скарлатти до Кальмана — прозвучат в программе, - рассказывают в музее-заповеднике.

В зале, в котором пройдет литературный вечер, можно будет насладиться выставкой «Спешите в мой прохладный сад, поклонники прелестной Флоры!». В экспозиции представлены произведения живописи и графики от XIX до XXI века, редкие фотоматериалы, уникальные материалы из разных коллекций декоративно-прикладного искусства, в том числе — образцы женского рукоделия (старинное кружево, бисерное шитьё) и украшенная цветочными мотивами и орнаментами посуда XIX столетия.

Подробнее на сайте учреждения.

КОНКРЕТНО

Литературно-музыкальный вечер «Чистейшей прелести чистейший образец» состоится 8 марта в государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» (в малом зале Научно-культурного центра в Пушкинских Горах) в 18:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU