10 миллионов Псковская область вернет из-за потрескавшегося фундамента детсада в Луках

5 Март 2020 2020-03-05T18:01:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Строительство новой образовательной школы на улице Заслонова и детского сада на Первомайской в Великих Луках обсудили на совещании у губернатора. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, учреждения возводятся по нацпроектам «Образование» и «Демография», а это значит, что регион держит ответ перед федеральным центром.

Детский сад в Великих Луках практически полностью построен, однако на его фундаменте появились трещины. Теперь область должна вернуть в федеральный бюджет почти 10 миллионов рублей.

- Эти средства мы с вас взыщем в судебном порядке, с пени и моральной компенсацией, - обратился Михаил Ведерников к подрядчику.

Грунтовое основание здания придется усилить специализированным укреплением. На это уйдет около 2-х недель. Только после экспертизы и стабилизации грунта можно говорить о вводе здания в эксплуатацию.

Строительство новой великолукской школы с бассейном также идет с отставанием. Подрядчик объяснил, что при разработке котлована вскрылись слабые грунты, и теперь основные усилия организации направлены на их замену и послойное уплотнение. Представитель подрядной организации заверил, что специализированной техники в избытке, а после подготовки основания увеличат и количество рабочих.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников уделяет особое внимание нацпроектам. По решению главы региона должны быть разработаны «дорожные карты», где будут прописаны ответственные лица и конкретные сроки осуществления различных этапов строительства.

- Они должны выполняться день в день. Нам необходимо использовать все возможности и ресурсы. Я максимальное содействие готов оказать, но объекты должны быть сданы в установленные сроки, - заметил Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU