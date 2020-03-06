2020-03-06T09:57:27+03:00
Общество

Псковский автобус №11 снова ездит по Гражданской

Улицу открыли на 5 дней раньше срока
Алиса Солнцева
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К "торговому центру" снова можно доехать на автобусе.К "торговому центру" снова можно доехать на автобусе.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове открыли для проезда улицу Гражданскую. Со 2 марта движение было ограничено из-за ремонтных работ на стадионе «Машиностроитель». 11-й автобус вернулся на прежний маршрут со вчерашнего дня, 5 марта. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в «Псковпассажиравтотрансе».

Открыть проезд по Гражданской планировалось 10 марта (подробности), однако уже вчера, 5 марта, неосведомленных жителей ждал сюрприз.

- Я целый час ждала 11-й автобус на Октябрьском проспекте (на «Улице Гагарина»), - рассказывает псковичка.

Впрочем, жители и предприниматели улицы Яна Фабрициуса рады, что общественный транспорт вернулся на прежний маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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