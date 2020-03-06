Несколько улиц в Середке газифицируют

6 Март 2020 2020-03-06T10:17:18+03:00

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Областные власти берут на контроль газификацию улиц в селе Середка Псковского района. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, 5 марта заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов провел личный прием граждан в приемной президента Российской Федерации.

К вице-губернатору обратилась жительница Середки. Она отметила, что дома на улицах Анашкинской, Восточной, Рабочей и Новоселов должны были подключить по программе газификации региона на 2017–2022 годы. Но из-за задержки в подготовке проекта строительно-масштабных работ на газификацию не выделили средства.

В прошлом году в районе построили газопровод низкого давления. Осталось подвести газ к 19 домам, на что необходимо выделить около 1,5 миллионов рублей.

Василий Осипов обратил внимание, что в сложившейся ситуации необходимо предъявить претензию к недобросовестному подрядчику, который готовил документацию, и выставить ему штрафные санкции. Кроме того, он поручил предусмотреть лимиты на газификацию этих домов и в мае объявить новый аукцион на строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU