Псковский кремль станет доступным для маломобильных граждан

6 Март 2020 2020-03-06T10:39:30+03:00

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По требованию прокуратуры ансамбль Псковского кремля сделают доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в областной прокуратуре.

Прокуратура Пскова проверила, как в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике соблюдаются законы о социальной защите инвалидов. Надзор установил, что на территорию Псковского кремля нет доступа для маломобильных групп населения.

Прокурор города потребовал от и.о. генерального директора учреждения устранить нарушения. Музей начал работу: при входе на территорию Псковского кремля у башни Святых ворот уже разместили дополнительную информацию и помощь в навигации для маломобильных групп населения.

ИСТОЧНИК KP.RU