2020-03-06T11:34:35+03:00
Общество

Псковские полицейские поздравили многодетных мам с 8 Марта

Участковые навестили женщин с цветами и подарками для детей
Алиса Солнцева
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
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В преддверии Международного женского дня псковские полицейские навестили представительниц прекрасного пола. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, полицейские города сегодня проводят акцию «8 Марта – в каждый дом».

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Участковый уполномоченный младший лейтенант полиции Максим Васильев и старший инспектор ПДН майор полиции Анна Иванова поздравили многодетных мам, вручили им цветы, а детей порадовали игрушками.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Побывали полицейские и в гостях у замечательной актрисы Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина Мирры Горской, которая отдала сцене более семидесяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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