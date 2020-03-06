Псковские полицейские поздравили многодетных мам с 8 Марта
В преддверии Международного женского дня псковские полицейские навестили представительниц прекрасного пола. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, полицейские города сегодня проводят акцию «8 Марта – в каждый дом».
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
Участковый уполномоченный младший лейтенант полиции Максим Васильев и старший инспектор ПДН майор полиции Анна Иванова поздравили многодетных мам, вручили им цветы, а детей порадовали игрушками.
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
Побывали полицейские и в гостях у замечательной актрисы Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина Мирры Горской, которая отдала сцене более семидесяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU