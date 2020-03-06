Комитет по здравоохранению проверяет финансовую деятельность службы скорой помощи Псковской области

6 Март 2020 2020-03-06T12:52:48+03:00

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Комитет по здравоохранению начал проверку финансово-экономической деятельности и организации работы службы скорой помощи, рассказала руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, передает корреспондент «Комсомольской правде-Псков» с пресс-конференции, которая проходит 6 марта в агентстве «Интерфакс».

Она отметила, что после объединения службы появились жалобы сотрудников.

- Мы выезжали на станции скорой помощи в Пскове и Великих Луках, - рассказала руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. - Высказывают претензии фельдшеры и водители. Подписали три приказа о проверке финансовой деятельности станции скорой помощи и ее организации работы. Начали работать с документами, наши специалисты проводят анализ. Два сотрудника станции выступили в качестве экспертов. Попросили их присутствовать и высказываться. Проверка будет идти от 20 дней до месяца. Выводы сделаем попозже.

- Финансирование регион получает в полном объеме. На Станцию скорой помощи все средства выделены, говорить, что есть недофинансирование нельзя. Мы предполагаем, что идет неправильная финансово-хозяйственная деятельность. Заработная плата в регионе у сотрудников районов и областного центра одинакова, - заметила Марина Гаращенко.

ИСТОЧНИК KP.RU