2020-03-06T13:09:49+03:00
Политика

Елена Полонская: Конституция – это не догма, это живой организм

Глава Пскова считает, что для развития страны необходима обновленная Конституция
Максим Дмитриев
Поделиться:
Поправки помогут реализовать инициативы президента, высказанные им в послании Федеральному собранию.Поправки помогут реализовать инициативы президента, высказанные им в послании Федеральному собранию.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

- Долгие годы в Конституцию России не вносились никакие изменения. Между тем, жизнь меняется, и для развития нужен обновленный основной закон страны, - высказалась по поводу внесения поправок в Конституцию России глава города Пскова Елена Полонская. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», Елена Полонская 6 марта стала гостем программы ПАИ-life.

- Конституция – это не догма, это живой организм, который со временем будет претерпевать изменения, ведь на протяжении многих лет изменения не вносились, а время вносит свои коррективы в жизнь, - отметила Елена Полонская.

Поправки в Конституцию дадут возможность для новых мер поддержки семей с детьми. Материнский капитал на первого ребёнка – уникальная поддержка семей в России. Также Елена Полонская высказалась по поводу поправки о суверенитете страны.

- Для меня особенно важно, что в Конституции будет закреплен суверенитет страны, незыблемость ее границ: хватит уже дарить кому-то наши земли, как это случилось с Крымом, - сказала она.

Глава Пскова убеждает не пропускать это уникальное событие.

- Когда еще такое может произойти, никто сказать не может. Не стоит пропускать такое событие, - обращается Елена Полонская к жителям региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для контактировавших с заболевшими коронавирусом организовали 36 коек в Островском районе
Елена Полонская: Конституция – это не догма, это живой организм
Комитет по здравоохранению проверяет финансовую деятельность службы скорой помощи Псковской области
Псковские полицейские поздравили многодетных мам с 8 Марта
Псковский кремль станет доступным для маломобильных граждан
Несколько улиц в Середке газифицируют
Псковский автобус №11 снова ездит по Гражданской
10 миллионов Псковская область вернет из-за потрескавшегося фундамента детсада в Луках
8 марта «Михайловское» приглашает на литературно-музыкальный вечер
Присоединиться к псковским поисковым отрядам могут ребята с 14 лет
Поисковики подняли военный самолет из болота в Невельском районе
Поисковые отряды ищут в Моглино массовые захоронения времен войны
Более 500 алиментщиков Псковской области находятся в розыске
Выезд за границу запретили 15 тысячам псковичей
Сезон воркаута в Пскове открылся мастер-классом в колледже ПсковГУ
«Я не всем доволен»: Александр Братчиков проверил ход ремонта псковских улиц
7-летнего мальчика сбила машина на улице Розы Люксембург
Псковичей приглашают поучаствовать в спортивном многоборье «Неделя здоровья»
Группу наркоторговцев задержали в Псковской области
Выпускники школ Пскова и Псковской области получат бесплатный справочник "Абитуриент-2020"
Кредит в 657 тысяч оформили мошенники на жителя Печор
В Пскове открылась выставка фотографий к 20-летию подвига псковского спецназа и 6-й роты
Памятник Скорбящей Матери в Плюсском районе отремонтируют к Дню Победы