Елена Полонская: Конституция – это не догма, это живой организм

6 Март 2020 2020-03-06T13:09:49+03:00

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- Долгие годы в Конституцию России не вносились никакие изменения. Между тем, жизнь меняется, и для развития нужен обновленный основной закон страны, - высказалась по поводу внесения поправок в Конституцию России глава города Пскова Елена Полонская. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», Елена Полонская 6 марта стала гостем программы ПАИ-life.

- Конституция – это не догма, это живой организм, который со временем будет претерпевать изменения, ведь на протяжении многих лет изменения не вносились, а время вносит свои коррективы в жизнь, - отметила Елена Полонская.

Поправки в Конституцию дадут возможность для новых мер поддержки семей с детьми. Материнский капитал на первого ребёнка – уникальная поддержка семей в России. Также Елена Полонская высказалась по поводу поправки о суверенитете страны.

- Для меня особенно важно, что в Конституции будет закреплен суверенитет страны, незыблемость ее границ: хватит уже дарить кому-то наши земли, как это случилось с Крымом, - сказала она.

Глава Пскова убеждает не пропускать это уникальное событие.

- Когда еще такое может произойти, никто сказать не может. Не стоит пропускать такое событие, - обращается Елена Полонская к жителям региона.

ИСТОЧНИК KP.RU