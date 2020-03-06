Реконструкция «Машиностроителя» затянулась из-за ошибок при проектировании

6 Март 2020 2020-03-06T16:25:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Содействие в реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове окажет министерство спорта России. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, 5 марта губернатор Михаил Ведерников в Москве встретился с министром спорта Российской Федерации Олегом Матыциным. Речь зашла о реконструкции «Машиностроителя».

Михаил Ведерников сообщил, что сроки исполнения контракта перенесли из-за нарушений, допущенных при проектировании объекта. На данный момент проект и смету скорректировали, постановление госэкспертизы получено. Из-за этого часть средств вернули в федеральный бюджет.

На объекте идет монтаж коммунальных систем, кладка наружных стен трибун, бетонирование лестниц и монтаж козырьков, продолжается монтаж освещения.

Фото: пресс-служба АПО. Министр спорта обещал помочь при реконструкции "Машиностроителя" и строительстве ФОКОТа.

Для своевременного окончания реконструкции Михаил Ведерников обратился к руководителю минспорта за содействием: необходимо перенести оставшиеся лимиты прошлого года (290 миллионов рублей), а также заручиться дополнительным финансированием.

Олег Матыцин пообещал оказать максимальное содействие в проработке этого вопроса. Отметим, что после окончания нынешних работ на стадионе «Машиностроитель» планируется запустить 2-й этап реконструкции.

Напомним, что в рамках первой очереди реконструкции стадиона «Машиностроитель» предполагается строительство большой и малой трибун, административного здания с кассами, реконструкция большого футбольного поля с беговыми дорожками, замена наружных инженерных сетей с подключением к действующим сетям, а также благоустройство территории и организация гостевых парковочных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU