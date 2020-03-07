10 марта улица Кузнецкая в Пскове будет перекрыта
Объехать закрытый участок предлагают по Гражданской
На улице будут спиливать аварийные деревья.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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10 марта с 10:30 до 14:00 будет закрыт участок улицы Кузнецкой от Спортивной до Октябрьского проспекта. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В это время будут убирать аварийные деревья.
Объехать перекрытый участок предлагают по улицам Спортивной и Гражданской.
Администрация города просит извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать поездки по другому маршруту.
ИСТОЧНИК KP.RU