10 марта улица Кузнецкая в Пскове будет перекрыта

7 Март 2020 2020-03-07T09:40:26+03:00

На улице будут спиливать аварийные деревья. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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10 марта с 10:30 до 14:00 будет закрыт участок улицы Кузнецкой от Спортивной до Октябрьского проспекта. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В это время будут убирать аварийные деревья.

Объехать перекрытый участок предлагают по улицам Спортивной и Гражданской.

Администрация города просит извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать поездки по другому маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU