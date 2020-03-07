2020-03-07T09:40:26+03:00
Общество

10 марта улица Кузнецкая в Пскове будет перекрыта

Объехать закрытый участок предлагают по Гражданской
Максим Дмитриев
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На улице будут спиливать аварийные деревья.На улице будут спиливать аварийные деревья.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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10 марта с 10:30 до 14:00 будет закрыт участок улицы Кузнецкой от Спортивной до Октябрьского проспекта. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В это время будут убирать аварийные деревья.

Объехать перекрытый участок предлагают по улицам Спортивной и Гражданской.

Администрация города просит извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать поездки по другому маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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