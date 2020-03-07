Стали известно новое расписание авиарейса Псков – Москва

7 Март 2020 2020-03-07T12:44:42+03:00

С мая число рейсов в неделю увеличится до пяти. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

С 30 марта самолет в Москву будет летать 4 раза в неделю

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С 30 марта расписание авиарейсов Псков – Москва станет более удобным, самолеты будут летать 4 раза в неделю. Подробности рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации.

ПСКОВ – МОСКВА

По понедельникам, средам, четвергам и субботам рейс из аэропорта «Псков. Княгиня Ольга» будет отправляться в 6:50 и прибывать в аэропорт «Внуково» в 8:20.

МОСКВА – ПСКОВ

Обратные рейсы назначены на вторник, среду, пятницу и воскресенье с отправлением из Москвы в 23:30 и прибытием в Псков в 0:50.

Минимальный тариф на маршруте составляет 1180 рублей. Это невозвратный билет, в стоимость которого входит перелет и ручная кладь весом до 5 кг.

Перевозки по маршруту осуществляет авиакомпания «Азимут» самолетами «Сухой Суперджет 100». На сайте компании уже продаются билеты на новые рейсы.

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ИСТОЧНИК KP.RU