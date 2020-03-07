Псковская полиция ищет 40-летнего мужчину, пропавшего месяц назад

7 Март 2020 2020-03-07T12:58:25+03:00

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Полицейские продолжают розыск 40-летнего уроженца деревни Бёрдово Порховского района, который пропал 7 февраля в Пскове. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Куликов Сергей Александрович 7 февраля 2020 года ушёл из дома по месту жительства, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид мужчине 35-40 лет, рост 182 сантиметра, телосложение среднее, лицо овальной формы, волосы тёмно-русые средней длины, лоб высокий, глаза карие, брови и нос прямые, губы тонкие.

Пропавший был одет в тёмно-синюю вязаную шапку с горизонтальными светлыми полосками, тёмно-синюю куртку, спортивную серую кофту с капюшоном, тёмную спортивную кофту на молнии, синие джинсы, высокие тёмные кроссовки на шнурках. Размер обуви 42. Известно, что Сергей злоупотребляет алкоголем, курит.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Куликова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU