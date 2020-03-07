Псковичи поздравляют губернатора с днем рождения

7 Март 2020 2020-03-07T15:42:59+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня отмечает 45-летие. Глава региона родился 7 марта 1975 года в Ленинградской области в городе Выборге. Псковичи познакомились с Михаилом Ведерниковым в 2017 году: 12 октября президент России назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области. 9 сентября 2018 года жители региона избрали Михаила Ведерникова на выборах.

Сегодня губернатора поздравляют региональные средства массовой информации и псковичи, которые пишут свои пожелания и слова благодарности в соцсетях.

- Уважаемый Михаил Юрьевич, от души поздравляю Вас с днем рождения!!! Особо приятно, что и у меня сегодня тоже день рождения. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья в жизни. Пусть всё, что Вы задумали, у Вас получится. Всё, что Вы делаете, очень важно для нашего региона. Началось движение вперед, а это дорого стоит. Удачи Вам!!! – пишет в «Фейсбуке» Надежда Голуб.

Псковичи желают своему губернатору здоровья, счастья, вдохновения, успехов в работе, благополучия и терпения. «Комсомолка» с удовольствием присоединяется к поздравлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU