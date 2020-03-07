Псковские семьи с десятью детьми получат микроавтобусы

7 Март 2020 2020-03-07T18:08:41+03:00

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Семьи, которые воспитывают десять и более детей, получат микроавтобусы «ГАЗель Бизнес». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, в преддверии Международного женского дня губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с многодетными матерями региона.

В микроавтобусах 13 посадочных мест, так что вся семья сможет совершить поездку на одном автомобиле. Женщины поблагодарили губернатора, потому что до этого семейные поездки было организовать трудно.

Фото: пресс-служба АПО.

Михаил Ведерников подчеркнул, что, по словам президента, многодетные мамы – главные люди страны. А семей с десятью детьми в России немного – около тысячи.

- Это большой подвиг, большой труд, но и самое большое счастье, - обратился к участницам встречи губернатор.

Михаил Ведерников напомнил, что с 1-го марта появилась возможность подать заявление и оформить выплату части регионального материнского капитала в размере до 20 тысяч рублей на первоочередные потребности семьи и ребенка, и также представил предварительный дизайн социальной карты, на которую будут зачисляться выплаты.

Фото: пресс-служба АПО.

- Мы с нашими партнерами обсудили детали предоставления социальных карт не только для многодетных семей, но и для других категорий граждан, в том числе и ветеранов, - отметил губернатор.

Все просьбы, поступившие от женщин, в ходе неформальной беседы будут проработаны профильным региональным комитетом, отмечают в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU