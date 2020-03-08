Губернатор Псковской области поздравил женщин с 8 Марта

8 Март 2020 2020-03-08T10:55:23+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковичек с Международным женским днем. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», пресс-служба областной администрации выложила обращение главы региона на официальном сайте.

- Российские женщины удивительным образом сочетают в себе способности строить карьеру, добиваться успехов в искусстве, творчестве, общественной и научной работе, и при этом хранить домашний очаг и заботиться о семейном благополучии, - отметил губернатор.

Михаил Ведерников назвал женщину «нравственным каркасом России», «главным хранителем традиций и ценностей отечественной культуры».

Глава Псковской области пожелал женщинам оставаться такими же уникальными, прекрасными и талантливыми.

- Спасибо за мудрость, вдохновение и поддержку! Пусть в вашей жизни будет как можно больше ярких и радостных дней, счастливых улыбок, любви и внимания! – подытожил Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU