2020-03-08T14:14:06+03:00
Общество

«Вам, любимые»: в Пскове волонтеры будут дарить женщинам цветы на улицах

Сразу в нескольких точках Пскова общественники порадуют дам цветами
Алиса Солнцева
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Фото: telegram-канал "Псковские новости".Фото: telegram-канал "Псковские новости".
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В Международный женский день жительницам Пскова будут дарить цветы волонтеры проекта «Вам, любимые». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» организаторы акции, две тысячи тюльпанов раздадут 8 марта на улицах города.

Фото: Денис Камалов.

Фото: Денис Камалов.

Волонтёры начнут дарить цветы в 11 часов сразу в нескольких точках: у Псковского государственного университета, у памятника на площади Ленина, в Детском парке, Летнем саду, на площади Победы у Вечного огня, у железнодорожного вокзала и автовокзала.

Фото: telegram-канал "Псковские новости".

Фото: telegram-канал "Псковские новости".

Псковские общественники поддержали инициативу губернатора, которую он заложил год назад. Тогда вместе с гимнастом Алексеем Немовым и сыновьями глава региона дарил цветы псковичкам на улицах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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