«Вам, любимые»: в Пскове волонтеры будут дарить женщинам цветы на улицах
В Международный женский день жительницам Пскова будут дарить цветы волонтеры проекта «Вам, любимые». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» организаторы акции, две тысячи тюльпанов раздадут 8 марта на улицах города.
Фото: Денис Камалов.
Волонтёры начнут дарить цветы в 11 часов сразу в нескольких точках: у Псковского государственного университета, у памятника на площади Ленина, в Детском парке, Летнем саду, на площади Победы у Вечного огня, у железнодорожного вокзала и автовокзала.
Фото: telegram-канал "Псковские новости".
Псковские общественники поддержали инициативу губернатора, которую он заложил год назад. Тогда вместе с гимнастом Алексеем Немовым и сыновьями глава региона дарил цветы псковичкам на улицах.
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ИСТОЧНИК KP.RU