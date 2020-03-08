2020-03-08T14:07:53+03:00
Общество

Водители псковских маршруток 8 марта дарят женщинам цветы и конфеты

8 марта псковичи подготовили женщинам много сюрпризов
Алиса Солнцева
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Фото: Александра Юдина.Фото: Александра Юдина.
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С самого утра жительниц Пскова радуют мужчины: волонтеры вышли на улицы с цветами. Но сюрпризы ждали дам и в автобусах: в городских маршрутках водители вручали тюльпаны и угощали конфетами. «Комсомолка» собрала слова благодарности от женщин Пскова.

- Спасибо самому милому водителю маршрутки 52 (2т) за отличное поднятие настроения! Всем девушкам было подарено по цветочку, мелочи, а так приятно! – пишет Диана Смирнова в соцсети «ВКонтакте» и подкрепляет свои слова фотографией.

Фото: Галина Иванова.

Фото: Галина Иванова.

- Удивительный человек! И мир на чуточку становится добрее! Эх, если б мы все были такими... Был бы рай на земле! – размышляет Яна Васильева.

Некоторые псковички, увидев эту позитивную запись, пожалели, что ездят на личном транспорте, а не в маршрутках.

- Хоть пересаживайся с машины на маршрутку, - шутит Ирина Яковлева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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