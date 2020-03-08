2020-03-08T18:55:16+03:00
Общество

В Пскове почтили память Героя России Алексея Ширяева

Алексей Ширяев накрыл собой гранату, брошенную противниками в отряд псковских бойцов в Чечне
Алиса Солнцева
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Фото: pskovgorod.ru.Фото: pskovgorod.ru.
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В воскресенье, 8 марта, в Пскове в школе №12 состоялся митинг памяти Героя России Алексея Ширяева. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, отдать дань уважения подвигу в этот день собрались педагогический коллектив школы, учащиеся, власти города.

- Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения солдатам, которые погибли в неравном бою в борьбе с терроризмом. Пока мы их помним - они всегда будут жить вместе с нами, - обратился к участникам митинга заместитель главы Пскова Владимир Воробьев.

Участники митинга почтили память Алексея Ширяева минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

СПРАВКА «КП»

Алексей Ширяев родился 9 апреля 1974 года в Пскове. С 1993 года поступил на службу в спецназ, был инструктором отдела. Он окончил среднюю общеобразовательную школу № 12. В личном деле Алексея Ширяева остались записи о трех командировках в горячие точки: две в 1995 и одна в 1999 году. Четвертая и последняя состоялась в начале 2000 года, в разгар боевых действий за освобождение от бандитов посёлка Комсомольское. В одном из боев он прикрывал отступление товарищей и накрыл собой гранату, которая была брошена противниками в отряд псковских бойцов. Звание Героя Российской Федерации ему присвоили посмертно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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