Росгвардейцы задержали угнавшего в алкогольном опьянении автомобиль жителя Острова

9 Март 2020 2020-03-09T11:07:10+03:00

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В Псковской области 8 марта росгвардейцы задержали автоугонщика .

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе Управления Росгвардии по псковской области, в праздничный день в правоохранительные органы поступило сообщение от жителя города Остров об угоне принадлежащего ему автомобиля «Лада Приора».

Информация незамедлительно была передана экипажу группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области, который находился на маршруте патрулирования.

Благодаря слаженным действиям росгвардейцев совместно с сотрудниками ГИБДД, автомобиль обнаружили и остановили на трассе Остров-Новоржев, водителя задержали За рулем находился 32-летний местный житель, у которого имелись явные признаки алкогольного опьянения. Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU